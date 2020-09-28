Посмертное донорство в Казахстане: как отказаться или согласиться

Как оформить согласие или отказ от донорства в Казахстане?

Отказаться или согласиться на донорство можно, обратившись в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, или в поликлинику по месту прикрепления, ответили в министерстве.

В любой организации ПМСП есть ответственное за такие вопросы лицо.

Этот человек проверит документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму заявления (отказ или согласие). Заполненная форма заносится в Регистр, а заявителю в течение одного рабочего дня выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации.

Если пакет документов неполный, то заявителю могут предоставить мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Скоро все это сделать можно будет через портал электронного правительства — пока нужные обновления в разработке.