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Посмертное донорство в Казахстане: как отказаться или согласиться

informburo.kz

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В Кодексе о здоровье народа существует понятие о презумпции согласия. Это значит, что каждый здоровый казахстанец, не запретивший при жизни изъятия своих органов, после смерти рассматривается в качестве потенциального донора. В каком случае человек может им стать, как отказаться или согласиться им быть? На все самые важные вопросы на эту тему корреспонденту Tengrinews.kz ответили в Министерстве здравоохранения. 

Кто является потенциальным донором в Казахстане?

Согласно пункту 1 статьи 210 и пункту 1 статьи 212 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» потенциальным донором может быть:

  • прижизненным донором органа и тканей — человек в возрасте 18 лет и старше, дееспособный, находящийся с реципиентом в генетической связи или имеющий с ним тканевую совместимость, выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие для трансплантации;
  • посмертным донором — человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы или ткани которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту.
Как оформить согласие или отказ от донорства в Казахстане?

Отказаться или согласиться на донорство можно, обратившись в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, или в поликлинику по месту прикрепления, ответили в министерстве.

В любой организации ПМСП есть ответственное за такие вопросы лицо.

Этот человек проверит документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму заявления (отказ или согласие). Заполненная форма заносится в Регистр, а заявителю в течение одного рабочего дня выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации.

Если пакет документов неполный, то заявителю могут предоставить мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Скоро все это сделать можно будет через портал электронного правительства — пока нужные обновления в разработке.

Сколько раз можно менять решение о донорстве?

Заявитель может изменить свое волеизъявление неограниченное количество раз.

Что происходит, если человек не успел оставить согласие или отказ на донорство?

В таких случаях в соответствии с пунктом 3 статьи 212 Кодекса о здоровье народа о своем несогласии или согласии на изъятие органов умершего для трансплантации имеют супруг или супруга. При их отсутствии — один из близких родственников, рассказали в Минздраве.

При каких обстоятельствах смерти человек не может быть донором органов?

Человек не может быть донором органов, если перед смертью у него не могли поддерживать показатели гемодинамики с целью защиты органов от ишемии.

Как правило, донором может быть человек, у которого констатирована необратимая гибель головного мозга. В таких случаях врачи могут проводить пациенту аппаратное дыхание и кондиционирование органов или тканей, сообщили в ведомстве.

Могут ли дети быть донорами?

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 209 Кодекса, изъятие органов у прижизненного донора или посмертного донора, являющегося несовершеннолетним или недееспособным лицом, запрещено.

Могут ли быть донорами люди без определенного места жительства?

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 209 Кодекса запрещено изъятие органов у лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могли сообщить данные о себе и личность которых на момент констатации смерти не была установлена.

Могут ли органы граждан Казахстана использовать для лечения иностранцев, проживающих на территории нашей республики и за ее пределами?

В соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 209 Кодекса изъятие органов у посмертного донора для трансплантации иностранцам и лицам без гражданства запрещено.

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