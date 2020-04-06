Пособие 42 500 тенге: «изменения» объяснил министр труда

В части выплаты пособия в размере 42 500 тенге ничего не изменилось, передает Tengrinews.kz. Об этом написал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, несколько часов как начали публиковаться посты о том, что народ обманули снова с социальными выплатами (42 500 тенге), и, мол, неофициально работавшие остаются за бортом (авторы Хайруллин Арман, Мика Хорошая и другие). К примеру, в одном посте «Облом ниже пояса?..» автор разбирает приказ министра труда от 3 апреля 2020 года, которым внесены изменения в приказ Минтруда от 26 марта 2020 года. То есть речь идет о моем приказе, и разрешите мне пояснить.

Сразу скажу, что уважаемый Арман ошибся. В приказе от 3 апреля есть только одна новость в этой части — добавлены работники некоммерческих организаций (было в том числе обращение Национальной ассоциации кооперативов и других форм экономических сообществ РК)», — пишет Нурымбетов.

В части норм, которые приводит автор, ничего не изменилось, уверяет министр.

«Всем, наемным работникам и самозанятым (ИП, ГПХ, ЧП, плательщики ЕСП), достаточно иметь хотя бы одно социальное отчисление за последние 12 месяцев до периода объявления ЧП. Разве не так было раньше? А для неформально, неофициально самозанятых, так как они никогда не имели социальных отчислений (поэтому их и называем неформально самозанятыми), мы сказали — достаточно заплатить ЕСП (единый совокупный платеж) сейчас впервые. Или не так было?

Все так и осталось. И этот порядок не изменился при поправках от 3 апреля. Это можно легко увидеть, сравнив тексты этих пунктов приказа от 26 марта 2020 года (первоначального приказа).

Уважаемые авторы подобных постов, то, что я сейчас выше написал, я написал простыми словами (как всегда), а юридически это пишется именно так, как это вы привели в своих постах, а именно:

«Социальная выплата не назначается:

— лицам, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением плательщиков ЕСП» — это по простому означает как раз то, что за последние 12 месяцев до ЧП нужно иметь хотя бы одно отчисление. Если нет хотя бы одного отчисления, то социальная выплата не назначается.

А слова «за исключением плательщиков ЕСП» означают как раз то, что для плательщика ЕСП (для неформально занятых) нет требования иметь хотя бы один платеж до введения ЧП то есть до 16 марта, а можно заплатить и сейчас. Поэтому дальше написано и вы сами это приводите:

«(не назначается) — плательщикам ЕСП, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты подачи заявления».

То есть плательщики ЕСП отличаются тем от других, что другие должны иметь социальные отчисления ДО ЧП, а плательщики ЕСП — и после ЧП в любое время до подачи заявления, но хотя бы раз за последние 12 месяцев.

Для всех читателей еще раз скажу, что никаких изменений в части плательщиков ЕСП не произошло в приказе от 3 апреля»,- подытожил Нурымбетов.

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