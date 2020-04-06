Пособие 42 500 тенге могут получить женщины в декрете — министр

Находящиеся в декрете могут подавать заявки на пособие в размере 42 500 тенге на время ЧП, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

По его словам, государство выплачивает женщинам в декрете пособие по уходу за ребенком ровно год.

«Через год эти люди, конечно, могли бы в лучшие времена выйти на работу. Но сейчас такой возможности нет. Поэтому женщины через год после выхода в декрет могут подавать заявку на получение 42 500 тенге», — сказал он.

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