Пособие на погребение в Казахстане в 2023 году: как его получить

О размерах выплат на погребение и правилах их получения, сообщает informburo.kz

В Казахстане вопросы выплат на погребение регулируются несколькими законами и нормативными актами. Сегодня расскажем о тех обстоятельствах, которые входят в сферу деятельности двух организаций: Министерства труда и социальной защиты населения РК и Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Кто имеет право подать обращение на получением единовременной выплаты на погребение? Зависит ли размер выплаты от дохода родственников? При каких обстоятельствах размер выплаты может быть урезан? Ответить на эти и другие вопросы нам помогли в Министерстве труда и социальной защиты и в ЕНПФ.

№1. Какие выплаты и кому положены

Процедура получения единовременной выплаты на погребение различается в зависимости от источника выплаты. В Казахстане их два: республиканский бюджет (по линии Министерства труда и социальной защиты) и пенсионные накопления (ЕНПФ). Рассмотрим, какие правила и размеры установлены для каждого вида выплат.

По линии Министерства труда и социальной защиты РК. Единовременная выплата на погребение выплачивается в случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, а также государственных социальных пособий. Получить выплату имеют право члены семьи или лица, осуществившие погребение.

Размер единовременной выплаты на погребение составляет 35 МРП, или 120 750 тенге для 2023 года. Выплаты производятся за счёт республиканского бюджета.

В случае смерти получателя пенсионных выплат, являвшегося ветераном Великой Отечественной войны, его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение в размере 36,6 МРП, или 126 270 тенге в 2023 году.

По линии ЕНПФ. Единовременная выплата на погребение производится в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в фонде. Получить выплату имеют право члены семьи.

Размер единовременной выплаты на погребение составляет 94 МРП, или 324 300 тенге для 2023 года. Выплата производится за счёт пенсионных накоплений умершего при условии их наличия.

Если сумма накоплений в ЕНПФ меньше установленного размера, то, соответственно, выплачивается остаток со счёта.

Семья имеет право получить обе единовременные выплаты, при условии наличия накоплений в ЕНПФ.

Лица, осуществившие погребение (если они не члены семьи), имеют право получить только единовременную выплату из республиканского бюджета.

№2. Какие документы необходимо подавать и куда

Существуют различия в порядке подачи обращения на получение единовременной выплаты в органы Министерства труда и социальной защиты и ЕНПФ.

Получение единовременной выплаты на погребение из республиканского бюджета. Семья или лица, осуществившие погребение, могут подать заявление на получение выплаты через ЦОН либо портал Egov.kz. Вместе с заявлением установленного образца необходимо предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность лица, осуществившего погребение, или справку (свидетельство) о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или патент индивидуального предпринимателя (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), осуществившего погребение (для идентификации).

Свидетельство о смерти или документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом других государств и заверенный апостилем (для сверки предоставляется подлинник документа).

Получение единовременной выплаты на погребение из ЕНПФ. Документы подаются только при личном обращении в офис ЕНПФ. Подать документы могут члены семьи, вместе с письменным заявлением необходимо представить:

Документ, удостоверяющий личность члена семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления (для идентификации).

Оригинал свидетельства о смерти лица или нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ (в случае отсутствия в информационных системах государственных органов сведений о смерти лица, имеющего пенсионные накопления).

Оригинал документа, подтверждающего родственную связь обратившегося лица с умершим лицом (в случае отсутствия в информационных системах государственных органов сведений, подтверждающих родственную связь обратившегося лица с умершим лицом).

Cведения о банковском счёте члена семьи умершего лица, имеющего пенсионные накопления.

Члены семьи могут подать заявление в ЕНПФ на получение единовременной выплаты на погребение в любой момент, не дожидаясь даты вступления в права наследства.

№3. Как скоро производятся выплаты

По линии Министерства труда и социальной защиты выплаты производятся в течение трёх рабочих дней от даты подачи обращения.

По линии ЕНПФ – в течение пяти рабочих дней.

В обоих случаях исчисление срока начинается со следующего дня после подачи заявления.

№4. Как влияет уровень доходов родственников на размер помощи от государства

Размер единовременной выплаты на погребение, выплачиваемой из республиканского бюджета, определяется в соответствии законом на момент смерти получателя.

Важно. Доход умершего или его родственников не влияет на размер единовременной выплаты на погребение из республиканского бюджета.

Размер единовременной выплаты из ЕНПФ также устанавливается государством и не зависит от доходов членов семьи.

Важно. Если остаток пенсионных накоплений на счету умершего после производства единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, то данный остаток выплачивается членам семьи как выплата на погребение.

№5. Каким образом государство участвует в погребение одиноких казахстанцев, у которых нет родственников либо знакомых

В случае отсутствия родственников и знакомых, а также организаций, способных организовать погребение действуют иные правила. Государство берёт на себя все расходы и проведение необходимых мероприятий. Типовыми правилами, утверждёнными приказом министра национальной экономики, организация погребения возложена на местные исполнительные органы (акиматы).

В заключении перечислим законы и нормативные акты, регулирующие данную сферу:

Социальный кодекс РК.

Закон РК «О государственном специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжёлыми условиями труда или на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда».

Правила назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета (приказ заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК 27 июня 2023 года №256).

Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами (приказ министра национальной экономики РК от 31 мая 2019 года №48).

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