Пособие по потере работы может достигать 224 тысяч тенге в месяц. Как их получить

№1. Как рассчитывается размер пособия при потере работы В Казахстане не существует единого для всех размера пособия при потере работы, сообщает informburo.kz Сумма зависит от размера среднемесячного дохода, с которого работодатель производил выплаты в Фонд социального страхования, и общего стажа участия работника в системе социального страхования. К примеру, если работник имел официальную часть заработной платы, с которой производились выплаты в размере 100 тысяч тенге, а вторую часть в размере 150 тысяч тенге получал в конверте, то пособие будет исчисляться только со 100 тысяч.

№2. По какой формуле считают Для расчётов берётся общий доход, полученный заявителем за 24 предшествующих календарных месяца, затем делится на 24 (чтобы определить среднемесячный доход – СДМ), после чего умножается на коэффициент замещения доходов (КЗД) – 0,45 и коэффициент стажа участия (КСУ). Пособие при потере работы = (общий доход за 24 месяца) : 24 х 0,45 х КСУ Далее мы покажем на примере, как эта формула работает, а сейчас расскажем о важном показателе для исчислений – КСУ.

№3. Размеры коэффициента стажа участия Размеры КСУ установлены законом и напрямую зависят от количества месяцев, в течение которых работодатель выплачивал за работника социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования. Коэффициент стажа участия составляет: менее 6 месяцев – 0,1;

от 6 до 12 месяцев – 0,7;

от 12 до 24 месяцев – 0,75;

от 24 до 36 месяцев – 0,85;

от 36 до 48 месяцев – 0,9;

от 48 до 60 месяцев – 0,95;

от 60 до 72 месяцев – 1;

от 60 месяцев – к 1 прибавляется 0,02 за каждые 12 месяцев стажа участия в системе обязательного социального страхования.

№4. Как рассчитать размер пособия Порядок расчёта пособия по установленной законом формуле покажем на примере. Гражданка А. в течение 24 календарных месяцев работала: предприятие №1 – 8 месяцев; заработная плата – 200 тысяч тенге;

перерыв без работы – 2 месяца, доход – 0 тенге;

предприятие №2 – 14 месяцев; заработная плата – 230 тысяч тенге. Получаем: 8 х 200 000 = 1 600 000

2 х 0 = 0

14 х 230 000 = 3 220 000 Соответственно, (1 600 000 + 0 + 3 220 000) : 24 = 200 833 Таким образом, среднемесячный доход А. для исчисления пособия по потере работы составляет 200 тысяч 833 тенге. Применяем поправочный коэффициент замещения: 200 833 х 0,45 = 90 375 Стаж участия гражданки А. в системе обязательного страхования с момента её первого трудоустройства составляет 40 месяцев. Коэффициент участия для этого показателя – 0,9. 90 375 х 0,9 = 81 338 Таким образом, гражданка А. имеет право на пособие при потере работы в размере 81 338 тенге в месяц.

№5. Сколько времени можно получать пособие Работнику при потере работы социальные выплаты назначаются: на один месяц – если за него производились социальные отчисления в течение 6-12 месяцев;

на два месяца – если за него производились социальные отчисления в течение 12-24 месяцев;

на три месяца – если за него производились социальные отчисления в течение 24-36 месяцев;

на четыре месяца – если за него производились социальные отчисления в течение 36-48 месяцев;

на пять месяцев – если за него производились социальные отчисления в течение 48-60 месяцев;

на шесть месяцев – если за него производились социальные отчисления в течение 60 месяцев и более. Вернёмся к рассматриваемому примеру. Гражданка А. имеет стаж участия в социальной системе 40 месяцев. Значит, пособие в размере 81 338 тенге гражданке А. будет выплачиваться в течение четырёх месяцев.

№6. Какова максимальная зарплата, учитываемая в расчётах Размер среднего дохода за последние 24 месяца, который берётся для исчисления пособия, не может быть выше семи МЗП (минимальная заработная плата). В 2023 году это 490 тысяч тенге. При стаже участия в системе страхования 60 месяцев (пять лет), коэффициент стажа будет равен единице. Умножаем на поправочный коэффициент 0,45 и получаем 220 500 тенге. 490 000 х 0,45 х 1,0 = 220 500 С увеличением стажа участия, соответственно, эта сумма будет расти на добавочный коэффициент 0,02 за каждый последующий год. К примеру, при шестилетнем стаже участия и максимально возможном доходе пособие составит: 220 500 х 1,02 = 224 910

Подать заявление на получение пособия можно через сайт или приложение E-gov.kz.

При написании статьи использовался Закон РК «Об обязательном социальном страховании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2023 г.).