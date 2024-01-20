Пособия-2024: названы размеры соцвыплат казахстанцам

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Сегодня, 19 января 2024 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК предоставили информацию по пособиям и социальным выплатам, которые получают многодетные семьи, а также граждане по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.
Пособие по многодетности
В 2023 году выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 543,3 тыс. семей на общую сумму 413,3 млрд тенге, в том числе за декабрь данный вид пособия получили 570,5 тыс. семей на общую сумму 36,6 млрд тенге.
На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
- с 4 детьми — 16,03 МРП, или 59 183 тенге; с 5 детьми — 20,04 МРП, или 73 988 тенге; с 6 детьми — 24,05 МРП, или 88 793 тенге; с 7 детьми — 28,06 МРП, или 103 598 тенге; с 8 и более детьми — по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
«С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%».Пресс-служба МТСЗН РК.
В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге
Пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца
В 2023 году на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 528,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 65,5 млрд тенге.
«По состоянию на 1 января 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 545,5 тыс. человек, по случаю потери кормильца — порядка 192 тыс. человек»,- сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.
Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от:
- среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.
Так, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составили:
1 группа — 95 496 тенге, 2 группа — 76 397 тенге, 3 группа — 52 089 тенге.
По состоянию на 1 января 2024 года средний размер социальных выплат из ГФСС:
- по утрате трудоспособности — 47 445 тенге, по потере кормильца — 51 574 тенге.
В 2024 году на осуществление государственных социальных пособий в республиканском бюджете запланировано 633,2 млрд тенге, в том числе по инвалидности — 487,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца — 145,8 млрд тенге. На выплаты из ГФСС оценочно предусмотрено: по случаю потери кормильца — 34,1 млрд тенге, по утрате трудоспособности — 49,6 млрд тенге.