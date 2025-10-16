С начала 2025 года в Казахстане государственными пособиями и выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и уход за ребенком до полутора лет охвачены 475,2 тысячи человек. Общая сумма выплат превысила 631,2 миллиарда тенге.

Выплаты из республиканского бюджета

Пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 257,5 тысячи граждан на сумму 46,5 млрд тенге, из них в сентябре — 26,7 тысячи человек. Право на получение выплат имеют граждане Казахстана, кандасы и иностранцы, постоянно проживающие в стране, при рождении, усыновлении или опеке над ребенком.

Пособие по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет получили 124,4 тысячи человек на сумму 32,7 млрд тенге, в том числе в сентябре — 125,8 тысячи человек. Эти выплаты предназначены для родителей, не участвующих в системе обязательного социального страхования.

Размер пособий зависит от месячного расчетного показателя (МРП), который ежегодно утверждается законом о республиканском бюджете. В 2025 году пособия проиндексированы на 6,5%.

Размеры выплат:

На рождение: 1–3 ребенок — 149 416 тенге (38 МРП); 4 и более — 247 716 тенге (63 МРП).

По уходу за ребенком до 1,5 лет:

Социальные выплаты из ГФСС

Работающие граждане получают единовременные выплаты по беременности и родам из ГФСС. Размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев и количества дней нетрудоспособности.

Эти выплаты уже получили 161,4 тысячи человек на сумму 227,9 млрд тенге, в сентябре — 16,7 тысячи женщин. Средний размер выплат составил 1,48 млн тенге.

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком

Участникам системы обязательного соцстрахования назначается ежемесячная выплата в размере 40% от среднемесячного дохода, с которого производились отчисления в ГФСС.

За девять месяцев 2025 года такие выплаты получили 189,4 тысячи человек на общую сумму 324,1 млрд тенге, в том числе 19 тысяч человек — в сентябре. Средний размер ежемесячной выплаты составил 87 035 тенге.

