С начала 2025 года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 369,1 тыс. человек на общую сумму 437,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Такие данные озвучили 17 июля 2025 года в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

Известно, что с начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 169,2 тыс. человек на сумму 30,6 млрд тенге, в том числе в июне данный вид пособия получили 24,2 тыс. человек на сумму 4,3 млрд тенге.

На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Также сказано, что лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования.

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года в среднем получили 123,8 тыс. человек на сумму 21,7 млрд тенге, в том числе в июне данный вид пособия получили 124,5 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года выплачивается ежемесячно в следующих размерах

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

«Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности», сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

Данную единовременную выплату c начала года получили 116,1 тыс. человек на общую сумму 166,9 млрд тенге, в том числе в июне выплату получили 19,4 тыс. человек на сумму свыше 22 млрд тенге.

Средний размер назначенной выплаты за 6 месяцев составил 1 556 736 тенге.

Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.

Размер выплаты, продолжили специалисты, составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 6 месяцев 2025 года данная выплата назначена 129,2 тыс. человек на сумму 218,5 млрд тенге, в том числе в июне выплата была назначена 19,5 тыс. человек на сумму 35,5 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 6 месяцев составил 89 881 тенге.

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