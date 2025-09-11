Пособия по новым правилам: кому в Казахстане могут приостановить выплаты с 2027 года





В Казахстане утвердили перечень пособий, которые с 1 января 2027 года будут предоставляться по принципу нуждаемости. Постановление правительства от 5 октября 2026 года также определяет условия назначения, приостановления, возобновления и прекращения выплат, сообщает Zakon.kz.

Право на пособия и единовременную выплату на погребение будет зависеть от объективной оценки социального благополучия семьи или отдельного человека. При этом для ряда получателей предусмотрены исключения.

Какие пособия вошли в перечень

Документ охватывает 10 видов пособий:

единовременное пособие в связи с рождением ребёнка;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным награждённым матерям;

государственное социальное пособие по инвалидности;

государственное социальное пособие по случаю потери кормильца;

специальное государственное пособие;

пособие лицам, ухаживающим за человеком с инвалидностью первой группы;

пособие родителям, усыновителям, опекунам или попечителям, воспитывающим ребёнка с инвалидностью;

специальное профессиональное государственное пособие.

По принципу нуждаемости право на выплаты не распространяется на граждан с высоким уровнем социального благополучия — категорией «А» — и состоятельных, отнесённых к категории «В».

Если получателя по результатам оценки отнесут к одной из этих категорий, выплату пособия приостановят. Возобновление предусмотрено при переходе к удовлетворительному, экономически уязвимому либо экономически и социально уязвимому уровню. Оценку будут проводить ежемесячно.

Кого не будут оценивать по уровню благополучия

Оценка не применяется при назначении:

пособия многодетным награждённым матерям, получающим пенсию по возрасту;

государственного социального пособия по инвалидности детям с инвалидностью и людям с инвалидностью первой и второй групп;

государственного социального пособия по потере кормильца детям, потерявшим обоих родителей;

специального государственного пособия получателям пенсии по возрасту;

специального профессионального государственного пособия.

Для назначения выплат потребуется согласие на проверку данных

Совершеннолетние члены семьи и лица, претендующие на выплаты, должны будут дать согласие на сбор и проверку персональных данных для оценки социального благополучия.

Проверка предусматривает использование сведений, составляющих банковскую и иную охраняемую законом тайну, а также информации из кредитного бюро с государственным участием. В частности, речь идёт о сумме кредитного долга, ежемесячных платежах, просроченной и остаточной задолженности.

Когда выплаты могут приостановить или прекратить

Постановление устанавливает отдельные основания для каждого вида пособия. Среди них — отсутствие расходных операций по банковскому счёту в течение трёх и более месяцев, выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана, истечение срока действия документов и другие обстоятельства.

Прекращение выплат в предусмотренных документом случаях может быть связано со смертью получателя, предоставлением недостоверных сведений, прекращением гражданства, изменением обстоятельств, дающих право на пособие.

Для многодетных семей отдельно определены условия, связанные с совершеннолетием детей. При достижении ребёнком 18 лет выплата приостанавливается. Если он продолжает очное обучение, её возобновляют с даты приостановления. Если поступает на очное обучение позднее — с даты поступления. Учитывать такого ребёнка можно до окончания обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Выплата на погребение

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты или государственных социальных пособий семье либо человеку, осуществившему погребение, предусмотрена единовременная выплата из республиканского бюджета в размере 35 МРП.

Если умерший получатель пенсии по возрасту являлся ветераном Великой Отечественной войны, размер выплаты составит 36,6 МРП.

Постановление вступает в действие 1 января 2027 года.

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