Пособия в два оклада, бесплатная приватизация жилья – льготы полиции хотят расширить в РК

Льготы для полицейских и других представителей правоохранительных органов хотят расширить в Казахстане, передает корреспондент агентства kaztag.kz.

«Особый характер несения службы в правоохранительных органах и высокие требования к сотрудникам, установленные зконом, компенсируются дополнительными социальными правами и льготами. Вместе с тем, в данном вопросе имеется дисбаланс», — говорится в концепции закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы».

Отмечается, что законом «Об органах внутренних дел» предусмотрены дополнительные гарантии, которые распространяются исключительно на их сотрудников.

«В этой связи, в законопроекте предлагается предусмотреть по аналогии с законом «Об органах внутренних дел» следующие социальные льготы: 1) увеличение размера единовременного пособия на два оклада при увольнении сотрудников, имеющих государственные награды – ордена; 2) безвозмездную приватизацию жилья: сотрудникам, имеющим выслугу 20 и более лет либо 10 и более лет и содержащим на иждивении детей-инвалидов; членам семьи сотрудника, погибшего (умершего) при прохождении службы либо пенсионера, имевшего право на приватизацию предоставленного служебного жилища, в случае его смерти», — сказано в документе.

Кроме того, в целях повышения стимулирования и поддержки семей сотрудников авторы поправок предлагают внести в законопроект нормы о предоставлении детям сотрудников (в том числе тех, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения службы по месту жительства) места вне очереди в детских дошкольных учреждениях.

«Также, имеются отдельные нормы, требующие дополнения. Так, статьей 64 Закона сотрудникам правоохранительных органов устанавливается денежное довольствие, которое включает в себя денежное содержание (должностной оклад и доплата за специальное звание, классный чин или квалификационный класс) и надбавки за особые условия прохождения службы. Порядок установления надбавок за особые условия прохождения службы утверждается руководителем правоохранительных органов. Вместе с тем, порядок выплаты денежного содержания не определен», — пояснили разработчики.

По их словам, соответствующая компетенция на определение порядка выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат предусмотрена только у министра внутренних дел законом «Об органах внутренних дел».

«В этой связи, предлагается установить в законе компетенцию на определение выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат для всех руководителей правоохранительных органов, исключив компетенцию по порядку установления надбавок за особые условия прохождения службы. Также необходимо установить компетенцию руководителей по порядку присвоения классной квалификации – надбавки, предусмотренной постановлением правительства от 16 октября 2017 года №646 дсп. Предлагаемая норма направлена на устранение имеющегося пробела», — говорится в концепции.

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