Посольство Казахстана обратилось к соотечественникам, находящимся в Израиле

Посольство республики Казахстан обратилось к гражданам нашей страны, находящимся в Израиле.

В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности Посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности находящимся на юге страны), соблюдать указания Командования тыла (https://www.oref.org.il/ru), оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

Напоминаем телефон Посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, whatsapp), +7 700 111 31 96 (whatsapp).

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