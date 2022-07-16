Посольство Казахстана обратилось к студентам-казахстанцам, обучающимся в России

Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам, обучающихся в вузах соседнего государства.

«При въезде в Россию обучающиеся очной и очно-заочной формы обязаны заполнить миграционную карту и указать цель въезда «учёба». Иная цель въезда является нарушением миграционного законодательства Российской Федерации», – напомнили в посольстве, передает informburo.kz

В течение 90 дней со дня прибытия студентам необходимо пройти медицинское освидетельствование в установленных медицинских организациях. Перечень таких организаций можно запросить в деканате своего вуза.

В посольстве обратили внимание, что все иностранцы, находящиеся на территории России, должны иметь страховой полис. Отмечается, что существуют специальные программы, разработанные вузами совместно со страховыми компаниями.

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