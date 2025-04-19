Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения «CBP Home».

Гражданам, которые готовы вернуться на родину посредством мобильного приложения CBP Home, предоставляются следующие возможности:

Добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;

Сохранение средств, заработанных в США;

Отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;

Возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;

— Право на законное возвращение в США в будущем.

В случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:

Немедленная депортация. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США (DHS) будут задерживать без предоставления времени на подготовку к отъезду;

Штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов США в день. Штраф будет взыскиваться ретроспективно, то есть с граждан, у которых судебное решение о выдворении из страны было принято в течение последних пяти лет (штраф может достигать до 1 миллиона долларов). В случае невозможности уплаты штрафа рассматривается вариант изъятия в пользу государства недвижимого имущества иностранных граждан, незаконно находящихся в стране;

Если гражданин не вернулся на родину, уведомив через «CBP Home», будет назначен дополнительный штраф в размере от 1000 до 5000 долларов США;

Запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы.

В связи с вышеизложенным, Посольство призывает граждан Республики Казахстан воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий.

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