Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения «CBP Home».
Гражданам, которые готовы вернуться на родину посредством мобильного приложения CBP Home, предоставляются следующие возможности:
- Добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;
- Сохранение средств, заработанных в США;
- Отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;
- Возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;
— Право на законное возвращение в США в будущем.
В случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:
- Немедленная депортация. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США (DHS) будут задерживать без предоставления времени на подготовку к отъезду;
- Штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов США в день. Штраф будет взыскиваться ретроспективно, то есть с граждан, у которых судебное решение о выдворении из страны было принято в течение последних пяти лет (штраф может достигать до 1 миллиона долларов). В случае невозможности уплаты штрафа рассматривается вариант изъятия в пользу государства недвижимого имущества иностранных граждан, незаконно находящихся в стране;
- Если гражданин не вернулся на родину, уведомив через «CBP Home», будет назначен дополнительный штраф в размере от 1000 до 5000 долларов США;
Запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы.
В связи с вышеизложенным, Посольство призывает граждан Республики Казахстан воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий.
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