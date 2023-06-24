Посольство РК в России обратилось к казахстанцам

«В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения. Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно, в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в Посольстве Казахстана в России (онлайн по ссылке https://kazembassy.ru/rus/consul_uchet_vrem). В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — говорится в сообщении посольства.