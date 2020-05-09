Посольство России выпустило сборник о вкладе Казахстана в Победу над фашистами

Посольство России в Казахстане выпустило сборник «75-летие Победы в Великой Отечественной войне», где авторы подробно рассказывают о вкладе Казахской СССР в Победу Советского Союза над нацистской Германией, передает BaigeNews.kz.

В сборнике содержится информация о неоценимом вкладе казахского народа.

«На фронтах войны героически сражались около 1 млн 350 тысяч казахстанцев, половина из них пала смертью храбрых, не пропустив врага вглубь Отечества. Всего за годы войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 бригад и 50 полков. В битве за Москву отличились легендарная 8-я Гвардейская (316-я стрелковая) Панфиловская и 312-я стрелковая дивизии, в обороне Ленинграда приняли участие 310-я и 314-я стрелковые дивизии, под Сталинградом ожесточенные бои вели воины 38-й стрелковой дивизии, а под Ржевом сражалась 101-я отдельная стрелковая бригада. Казахстанцы участвовали в партизанском движении на территории СССР и в движении Сопротивления в европейских странах. Многие дошли до Берлина, а лейтенант Рахимжан Кошкарбаев вместе с рядовым Григорием Булатовым 30 апреля 1945 года водрузили красное знамя на фасаде здания Рейхстага», — написал в своем поздравлении Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

В книге отмечают, что родина высоко оценила боевые заслуги фронтовиков. Больше пятисот казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них – Сергей Луганский, Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов – дважды, а пулеметчица Маншук Маметова стала первой женщиной, удостоенной этого высокого звания.

По переписи 1939 года население Казахской ССР составляло почти 6,5 миллиона человек. За годы войны в действующую армию было призвано 1 196 164 человек. Основная масса казахстанцев влилась в действующую армию в качестве маршевого пополнения, а примерно треть была зачислена в соединения и части, создававшиеся в республике.

Казахстанцы активно участвовали в партизанской войне: на территории Ленинградской области сражались свыше 200 казахстанцев, на Смоленской земле – свыше 250, на Украине и Белоруссии – около 3000.

497 казахстанцев было удостоено звания Героя Советского Союза. 113 казахстанцев стали кавалерами ордена Славы трех степеней. 27 военных учебных заведений КазССР выпустили порядка 16 тыс. офицеров. Артистические бригады КазССР дали 1 216 концертов в действующей армии, около 90 писателей и поэтов сражались на фронтах войны.

Казахстан занял ведущее место в производстве меди, свинца, висмута, молибдена, полиметаллов, необходимых для военной промышленности. Карагандинские горняки обеспечивали промышленность и транспорт углем.

Также сборник содержит информацию о памятниках героем в разных городах цитаты Елбасы и Касым-Жомарта Токаева о Победе над нацистами.

«В те героические годы наши народы, включая казахстанцев, встали единым несокрушимым фронтом перед лицом нацистской угрозы. Увековечение памяти павших на полях сражений, воздание почестей ветеранам и труженикам тыла остается нашим общим долгом. Мы в Казахстане категорически против искажения истории Второй мировой войны» (из речи К.К.Токаева на заседании Совета глав государств СНГ, Ашхабад, 11 октября 2019 г.).

«Наше будущее будет крепче, если мы будем помнить, как надо защищать Родину, если мы будем лучше заботиться о наших ветеранах. Мы – дети победивших отцов и дедов. Благодаря их Победе наше поколение живет счастливо. Мы преклоняем колени и говорим огромное спасибо нашим воинам-победителям» (из поздравления Н.А.Назарбаева с Днем Победы, Астана, 9 мая 2012 г.).

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