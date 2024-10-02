Ряд рекомендаций опубликовало Посольство Казахстана в Израиле на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с Посольством Казахстана.
Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи:
Контакты Посольства Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный)
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)
+7 700 111 31 96 (WhatsApp)