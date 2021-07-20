Поспорила с подругой. Женщина тонула в Лисаковске

19 июля на охраняемом объекте «Кызыл-Жарское водохранилище» Лисаковска дежурным нарядом УССО Костанайской области была спасена тонущая женщина.

Примерно в 19 часов 25 минут старшиной полиции Талгатом Издыбаевым полицейским УССО Костанайской области при осуществлении обхода охраняемой территории были услышаны крики о помощи, присмотревшись он увидел в воде примерно в 50 метрах от моста женщину, которая тонула и звала на помощь, течением ее несло к шлюзам водохранилища.

Талгат Издыбаев, предупредив напарника старшину полиции Вячеслава Маличева о случившемся, взял спасательный круг и веревку незамедлительно спустился с моста, встал на бетонные волнорезы и кинул спасательный жилет женщине. Убедившись, что она ухватилась за круг, веревкой подтянул ее и вытащил на берег. После сотрудники Управления специализированной службы охраны Костанайской области вызвали скорую помощь.

Женщина пояснила, что поспорив с подругой собиралась переплыть на другой берег, но сил не хватило и начала тонуть.

После женщина выразила слова благодарности в адрес сотрудников полиции УССО Костанайской области, которые благодаря оперативным и грамотным действиям предотвратили тяжкие последствия.

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