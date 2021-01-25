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Новое постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области

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Распространено постановление главного санитарного врача Костанайской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

  1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 1 от 6 января 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения:

1) подпункт 25) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«25) разрешение функционирования школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате»;

2) подпункт 26) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«26) обучение студентов организаций технического и профессионального образования (колледжей) только в дистанционном формате»;

  1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  2. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 января 2021 года и действует до 00:00 часов 10 февраля 2021 года.

 

Главный Государственный санитарный врач  Костанайской области                                   Е. Даулетбаев

 

 

 

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