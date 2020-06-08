Постановление главного санитарного врача Костанайской области

Я, Главный государственный санитарный врач Костанайской области Нечитайло В.С., в соответствии со статьями 7-1, 21,148, 150 и 152 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 37-ПГВр «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 37-ПГВр) в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Костанайской области с учетом складывающейся эпидситуации, с 08 июня 2020 года (за исключением г. Житикара) разрешается работа следующих объектов с усилением санитарно-эпидемиологического режима:

1) баз отдыха, санаториев, профилакториев;

2) тату-салонов, караоке баров, бильярдных, боулинг центров с ограничением режима рабочего времени до 23:00 часов;

3) выставок;

4) проведение местных туристических экскурсий;

5) общественного городского транспорта без ограничений по времени.

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 01 июня 2020 года «О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области» внести следующие изменения:

1) подпункт 8) пункта 1 – исключить;

2) подпункт 7) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«7) запретить до полного спада заболеваемости COVID-19 деятельность кинотеатров, театров для посещения зрителей, детских игровых центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, пришкольных лагерей, загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей «Лесная сказка», «Алтынгүл»), аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с числом посетителей свыше 20 одновременно, расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ;»;

3) пункт 2 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) ограничить время работы караоке баров, бильярдных, боулинг центров до 23:00 часов.».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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