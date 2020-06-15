Постановление главного санитарного врача Костанайской области

Я, Главный государственный санитарный врач Костанайской области Нечитайло В.С., в соответствии со статьями 7-1, 21,148, 150 и 152 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2020 года № 37-ПГВр «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 37-ПГВр) в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с решением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Костанайской области с учетом складывающейся эпидситуации, с 15 июня 2020 года:

1) разрешается работа детских досуговых центров в форме «мастер-класс», кружков, обучающих факультативов с числом детей не более 20 одновременно в течение не более 3 часов с усилением санитарно-эпидемиологического режима;

2) ограничительные мероприятия в Житикаринском районе Костанайской области проводить в объеме, предусмотренном постановлением Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 01 июня 2020 года.

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 01 июня 2020 года «О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области» внести следующие изменения и дополнения:

пункт 2 дополнить подпунктами 9), 10) следующего содержания:

«9) разрешить работу детских досуговых центров в форме «мастер-класс», кружков, обучающих факультативов с числом детей не более 20 одновременно в течение не более 3 часов с усилением санитарно-эпидемиологического режима;

10) обеспечить деятельность государственных органов (организаций), других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 23 к ПГГСВ № 37-ПГвр. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).».

Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 10 от 15.04.2020 года, № 22 от 28.05.2020 года считать утратившими силу. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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