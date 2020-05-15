Постановление главного санитарного врача Костанайской области

Я, Главный государственный санитарный врач Костанайской области Нечитайло В.С., в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

Акимам городов, районов Костанайской области обеспечить:

исполнение требований постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 35 от 01.05.2020 года (далее — № 35-ПГВр) и № 36 от 10 мая 2020 года (далее — № 36-ПГВр), а также настоящего постановления;

запрет жителям области перемещения между населенными пунктами области, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения (грузовые и легковые автомашины, перевозящие продукты питания, лекарственные средства, а также специализированные и служебные машины, задействованные в проведении ограничительных мероприятий);

запрет перевозки людей на регулярных и не регулярных маршрутах официальными и неофициальными (не зарегистрированными) частными перевозчиками (всеми категориями транспортных средств) по территории Костанайской области вне населенных пунктов;

запрет пассажирских перевозок на рабочих поездах;

запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

запрет деятельности религиозных объектов;

запрет выхода жителей из мест проживания с 22:00 до 06:00, в остальное время разрешается выход по необходимости группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

8) при посещении парков, площадей и скверов, набережных (без развлекательных объектов) соблюдение социальной дистанции группами не более 3 человек или членов одной семьи;

9) рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей;

10) приостановление деятельности вокзалов, автостанций, торгово-развлекательных центров (за исключением находящихся в них объектов торговли, реализующих продукты питания, лекарственные средства с усилением санитарно-дезинфекционного режима, в том числе в объектах общепита), непродовольственных магазинов площадью свыше 2000 кв. м, караоке, тату-салонов, массажных салонов, выставок, кинотеатров, театров, детских центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, фитнес, тренажерных залов (центров), букмекерских контор, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки, факультативы и др.), библиотек, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулинг центров, санаториев, профилакториев и баз отдыха, гостиниц, отелей, аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, спортивных комплексов (при этом разрешаются спортивные тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции), бань и саун с числом посетителей свыше 20 одновременно;

11) разрешение работы объектов общественного питания только по принципу «доставки до клиентов и на вынос» с 07:00 до 21:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты общественного питания придорожного сервиса с соблюдением усиленного дезинфекционного режима и выдачи через окно), за исключением столовых закрытого типа на промпредприятиях. Работа всех объектов общественного питания должна осуществляться в соответствии с Временными правилами согласно приложению 7 к №35-ПГВр и Алгоритмом соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах общественного питания в организованных коллективах, пищеблоках и объектах торговли согласно приложения 14 к №35-ПГВр;

12) установление режима работы объектов розничной торговли с 08:00 до 21:00 часов, продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 17:00 часов;

13) приостановление деятельности детских дошкольных учреждений за исключением работы дежурных групп;

14) соблюдение режима биологической безопасности при проведении ограничительных мероприятий всех задействованных служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым довольствием и условиями личной гигиены;

15) установление периметра карантинной зоны, определение пунктов въезда/выезда из нее и установку блокпостов;

установку отдельных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов из карантинных помещений (подъезды жилых и общественных зданий, провизорные, инфекционные, карантинные отделения и т.д.). Осуществление вывоза данных отходов специализированным транспортом с последующей дезинфекцией контейнеров, их утилизации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к утилизации опасных медицинских отходов;

работу общественного городского транспорта с ограничением по времени с 7:00 до 20:00 часов;

работу общественного транспорта до садово – огороднических обществ с ограничением по времени с 7:00 до 21:00 часов и наполняемостью солона пассажирами по количеству не более числа посадочных мест;

организацию органами управления кондоминимума проведение профилактических дезинфекций и влажной уборки в подъездах, не менее одного раза в двое суток;

размещение на досках объявлений и других доступных для всеобщего обозрения местах памяток об ограничениях для физических и юридических лиц;

дистанционное обучение всех организаций высшего, средне-специального, среднего образования Костанайской области, за исключением школ, где отсутствует такая техническая возможность;

определение предприятий, оказывающих ритуальные услуги, по захоронению тел, умерших от КВИ, проведение обучения работников данного предприятия, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Захоронения проводить в строгом соответствии с утвержденным алгоритмом;

деятельность государственных органов (организации), офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

режим карантина и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа.

на всех объектах осуществляющих свою деятельность и общественном транспорте соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание, масочный режим), в соответствии с алгоритмами, утвержденными №35-ПГВр и №36-ПГВр.

Местным исполнительным органам, Департаменту полиции Костанайской области обеспечить:

1) недопущение перемещения между населенными пунктами области, за исключением передвижения по пропускам (спискам), выдаваемым РОШ, лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников, а также лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения и др.), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников;

Разрешается въезд и выезд граждан для работы в организациях, возобновивших свою работу после отмены режима ЧП при наличии справки с места работы.

Разрешается въезд и выезд граждан по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

– заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения,согласно форме 035-1/у;

– письмо-приглашение от медицинской организации, с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

2) принимать меры к лицам, нарушающим режим карантина, и требований, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, настоящим Постановлением, в соответствии с действующим законодательством;

3) блокировать жилые кварталы проживания больных и контактных по представлению РОШ.

Жителям Костанайской области:

1) при посещении торговых и аптечных объектов, а также на рабочих местах соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга;

2) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

3) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 10 человек (в основном членов семьи) с соблюдением дистанции не менее двух метров;

4) запрещается проведение массовых семейных торжеств и памятных обрядов, в том числе на дому, на объектах общественного питания и столовых при мечетях;

5) лицам, находящимся на домашнем карантине, установить мобильное приложение «SmartQOSTANAI» с включением функции «Я на домашнем карантине.

Управлению здравоохранения акимата Костанайской области обеспечить:

1) карантин на дому и медицинское наблюдение за лицами с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 при наличии условий изоляции согласно клиническому протоколу;

2) госпитализацию в карантинный стационар лиц с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 при отсутствии условий изоляции на дому;

3) оценку соответствия жилища требованиям для организации домашнего карантина;

4) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований домашнего карантина;

5) госпитализацию в карантинный стационар лиц, прибывших из-за рубежа для проведения лабораторного обследования на COVID-19;

6) размещение лиц с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 и лиц, прибывших из-за рубежа/регионов в разных карантинных стационарах;

7) закрепление медицинского персонала за карантинными стационарами, исключив их перемещение (не допускается смешивание медицинского персонала карантинных стационаров для лиц с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 и медицинского персонала карантинных стационаров для лиц, прибывших из-за рубежа/ регионов;

8) использование медицинским персоналом карантинных стационаров СИЗ уровня защиты 2;

9) лабораторное обследование на COVID-19 согласно приложению 16 к ПГВр-36;

10) лабораторное обследование на COVID-19контактных лиц с больным COVID-19 (потенциальный контакт) и разъяснение им о возможных симптомах COVID-19;

11) лабораторное обследование и медицинское наблюдение за контактными лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в течение 14 дней в условиях изоляции на дому (домашний карантин);

12) проведение профилактических прививок населению согласно приложению 17 к ПГВр-36;

13) контроль за нахождением на домашнем карантине и реагирование по фактам его нарушения;

14) плановую госпитализацию больных поэтапно.

Руководителям Управлений контроля качества безопасности товаров и услуг городов и районов и филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Костанайской области (в том числе отделений) обеспечить:

1) контроль за соблюдением в медицинских организациях и объектах правил и алгоритмов, утвержденных постановлением №35-ПГВр, №36-ПГВр;

2) в целях недопущения заболевания среди специалистов строгое соблюдение правил ношения средств индивидуальной защиты и костюмов биологической защиты в очагах КВИ, при обследовании контактных и лиц с подозрением на КВИ, в том числе при проведении лабораторных исследований.

Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области №11 от 15.04.2020 года, №12 от 17.04.2020 года, №13 от 23.04.2020 года, №14 от 24.04.2020 года, №15 от 28.04.2020 года, №17 от 04.05.2020 года считать утратившими силу. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 18 мая 2020 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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