Постановление о продлении ограничительных мер в Костанайской области

Постановление о продлении ограничительных мер распространила пресс-служба департамента по контролю качества, безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Я, заместитель Главного государственного санитарного врача Костанайской области Севостьянов Ю.И., в соответствии со статьями 7-1, 21, 148, 150 и 152 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43) в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

Жителям Костанайской области, руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности:

1) разрешен свободный выход из мест проживания, посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

2) рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей;

3) разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков, перемещения между населенными пунктами области;

4) разрешено использование личного, служебного, общественного междугороднего автотранспорта и такси без ограничений, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями такси, общественного транспорта согласно приложению 15 к ПГГСВ № 43;

5) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, кашель, температура и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103 на дом;

6) лицам, находящимся на домашнем карантине, установить мобильное приложение «SmartQOSTANAI» с включением функции «Я на домашнем карантине;

7) запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников;

8) субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности строго соблюдать карантинные и ограничительные мероприятия согласно приложениям к ПГГСВ № 43, кроме того работу всех действующих объектов осуществлять в усиленном санитарно –дезинфекционном режиме:

— обеспечить персонал индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками);

— на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры;

— не допускать посетителей, клиентов без масок;

— контроль соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений;

— проведение влажной уборки не менее 2 раз вдень;

— соблюдение режима проветривания;

— максимально обеспечить условия для безналичного расчета за покупки и услуги (карты, приложения на телефоне).

Акимам районов и городов, Департаменту полиции, субъектам предпринимательства:

1) ограничить работу следующих объектов:

— ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по бронированию с 10:00 до 18:00 часов;

— работу салонов красоты, парикмахерских, барбершопов с 10:00 до 18:00 только по записи;

— работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20:00 часов;

— работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 17:00 часов;

2) ограничить работу объектов общественного питания, только по принципу «доставки до клиентов» и «на вынос»;

3) запретить деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков;

4) запретить работу спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек;

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, за исключением проведения матчей чемпионата РК по футболу ФК «Тобол» без зрителей с ограничением персонала стадионов до технического минимума с соблюдением требований согласно приложению 8 к ПГГСВ РК № 43;

6) запретить деятельность кинотеатров, театров, детских игровых центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату салонов, массажных салонов, букмекерских контор, пришкольных лагерей, загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей «Лесная сказка», «Алтынгүл», «Болашак»), аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с одновременным нахождением свыше 20 посетителей, расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ, аттракционов, фонтанов, надувных конструкций (батутов);

7) запретить работу детских досуговых центров в форме «мастер-класс», кружков, обучающих факультативов, образовательных центров, кружков, центров детского развития и других;

8) обеспечить деятельность государственных органов (организаций), других офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 1 к ПГГСВ № 43. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Акимам районов и городов, руководителю управления образования акимата Костанайской области приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп).

Акимам районов и городов, руководителю управления по делам религии обеспечить деятельность религиозных объектов (мечети, соборы, церкви, синагоги и др.) при условии одновременного использования не более 1/3 части площади объекта, с соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 20 к ПГГСВ № 43.

Руководителям территориальных Управлений Департамента КККБТУ Костанайской области, акимам районов и городов, Департаменту полиции обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления.

Руководителям территориальных Управлений Департамента КККБТУ Костанайской области, при регистрации случаев заболеваний КВИ на социально значимых объектах, в организованных коллективах, среди сотрудников, посетителей или воспитанников, рассматривать вопрос закрытия на карантин данных объектов постановлениями Главных государственных санитарных врачей соответствующих территорий.

Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 24 от 01.06.2020 года, № 25 от 08.06.2020 года, № 28 от 15.06.2020 года, №29 от 18.06.2020 года, №32 от 19.06.2020 года, №33 от 22.062020 года считать утратившими силу.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 01 июля 2020 года.

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