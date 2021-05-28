Постановление об ограничительных мерах в связи регистрацией случаев COVID-19 подписал главный санврач Костанайской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан»;

2) возобновление междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке;

3) разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, без ограничений по времени;

4) разрешение передвижения такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами;

5) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах;

6) разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени;

7) ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных;

8) запрет на проведение зрелищных, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

9) разрешение проведения совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 68;

10) приостановление деятельности развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батутов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» (бильярдные, компьютерные клубы, боулинг клубы, караоке, выставки, банкетные залы, работающие по типу кафе и ресторанов, в том числе для проведения поминок), работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;

11) разрешить работу кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, без проведения акций. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;

12) разрешить объектам культуры проведение индивидуальных и групповых репетиций с участием не более 30 человек;

13) разрешение деятельности библиотек, музеев;

14) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума», «тарауих», «айт» намазов и «ауыз ашар», с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67.

Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека;

15) разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. После 24:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку, Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;

16) разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;

17) разрешить работу стрит – кортов (отдельностоящие палатки, ларьки, киоски без посадочных мест) в штатном режиме;

18) разрешение деятельности всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

19) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов со штатным распорядком дня с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа развлекательных зон не разрешается;

20) разрешить работу фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

21) разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер;

22) разрешение деятельности аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;

23) разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов, стоматологий (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

24) приостановление оказания плановых скринингов в организациях ПМСП, за исключением медицинских осмотров и профилактических прививок с соблюдением противоэпидемических мер;

25) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;

26) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

27) разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года:

— обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

— обучения в комбинированном формате в остальных общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

— индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

28) разрешить со второго семестра штатное обучение для студентов I курсов колледжей и ВУЗов;

29) разрешить деятельность объектов общественного питания на объектах образования при соблюдении требований приложения 46 постановления ГГСВ РК №67;

30) разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 25 человек в группе;

31) разрешение деятельности образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

32) разрешить работу детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек;

33) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»;

34) разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно – дезинфекционных мер;

35) разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно – дезинфекционных мер;

36) разрешение работы общественных бань из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

37) разрешение работы саун из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, работа в воскресные дни приостанавливается. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;

38) разрешение работы СПА-центров (салонов), аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, по предварительной записи. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;;

39) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;

40) разрешение деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя;

41) разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, по штатному графику работы. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» (фитнес-центры, включая йога центры), работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;

42) разрешение проведения спортивных мероприятий, в том числе чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), с заполняемостью 15%. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22;

43) разрешение проведения марафонов при условии участия в проекте «Ashyq»;

44) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд(не более 30 человек) и проживанием на спортивных базах;

45) возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек и запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

46) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе;

47) запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

48) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачи в аренду детских и взрослых средств передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.);

49) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи;

50) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), с соблюдением социальной дистанции;

51) разрешение деятельности промышленных предприятий; строительных работ на открытом воздухе, объектов сельского и рыбного хозяйства, животноводства;

52) разрешение деятельности офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников).

В первую очередь на дистанционный формат работы переводятся сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате;

53) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.);

54) разрешение деятельности туристических компаний, бизнес центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.);

55) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

56) организацию работы АО «Казпочта» с максимальным оказанием услуг в онлайн формате с 9-00 до 18-00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

57) разрешение работы ЦОНов с 9-00 до 18- 00по предварительной записи, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима;

58) обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением:

— детей в возрасте до пяти лет;

— случаев приема пищи в местах общественного питания

— лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом, при соблюдении социальной дистанции.

59) Всем объектам обеспечить неукоснительное соблюдение требований Постановлений Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан, в части усиления санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий;

60) субъектам (объектам) всех форм собственности не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний (температура, насморк, кашель и др;

61) запрет на проведение аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

56) усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей.

2. Департаменту полиции продолжить работу и обеспечить:

1) патрулирование жилого сектора, рынков, торговых объектов, парков, скверов, внутридворовых детских игровых и спортивных площадок, общественного транспорта, на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования;

2) выявление нарушителей режима ограничений, проводимых семейных, коллективных и иных массовых мероприятий (свадьбы, поминки и др.), в нарушение требований настоящего Постановления, с оформлением и последующей передачей рапортов, материалов в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

3) охрану мест карантинизации госпитализации контактных по COVID-19;

4) принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по COVID-19, а также лиц с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19.

3. Акимам районов и городов, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 5 от 4 февраля 2021 г., № 6 от 9 февраля 2021г., № 7 от 15 февраля 2021г., № 8 от 26 февраля 2021г., № 10 от 9 марта 2021г., № 11 от 30 марта 2021г., № 12 от 9 апреля 2021г., № 15 от 5 мая 2021г. признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 12:00 часов 28 мая 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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