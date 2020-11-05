Постановление об ужесточении ограничительных карантинных мер в Костанайской области

Об ужесточении ограничительных карантинных мер

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 57 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан (далее — ПГГСВ РК № 57), в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам районов и городов Костанайской области, РПП «Атамекен» обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 57;

2) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

6) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина);

7) после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса;

2. Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области обеспечить:

1) введение карантина в городе Костанай с установлением санитарных постов по периметру города, а также установление санитарных постов в районе автопереходов через государственную границу РК на территории Костанайской области;

2) установление санитарных постов в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составляет более 10 случаев;

3) запрет въезда в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров через автопереходы на государственной границе РК без справок ПЦР с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи), при их отсутствии лица направляются в карантинный госпиталь сроком до 2 дней для обследования;

4) сокращение объема и периодичности железнодорожных перевозок (по согласованию с АО «Қазақстан темір жолы»);

5) наличие у пассажиров авиасообщений, не являющихся гражданами Республики Казахстан, справок ПЦР с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

6) запрет допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

7) ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 22:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения;

8) ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области (выход в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора и др.);

9) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

10) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор;

11) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

12) запрет деятельности аквапарков, термопарков;

13) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

14) приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев, театров;

15) разрешение внутриобластных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок в будние дни, с приостановлением в выходные и праздничные дни;

16) разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок в будние дни с 06:00 часов до 21:00 часов, с приостановлением в выходные и праздничные дни, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО;

17) ограничение передвижения служб такси с 22:00 до 06:00 часов;

18) разрешение деятельности торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, с ограничением режима работы с 10:00 часов до 20:00 часов; при этом работу объектов торговли площадью более 2000 кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, в выходные и праздничные дни — приостановить ;

19) разрешение деятельности СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи, из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с ограничением режима работы с 08:00 часов до 19:00 часов, в воскресные дни – приостановить;

20) разрешение работы общественных бань, саун с задействованием бассейнов (с расчетом 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30 % посетителей от проектной вместимости), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 8:00 до 21:00 часов (строго по предварительной записи), в выходные дни – приостановить;

21) разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы не более 15 человек);

22) разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 человек, по предварительной записи, соблюдении требований ПГГСВ РК № 57;

23) разрешение работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 19:00 часов, в выходные и праздничные дни- приостановить ;

24) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 80%;

25) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

26) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

27) разрешение деятельности продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты) с 08:00 часов до 21:00 часов, аптек – без ограничений;

28) разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с установлением режима работы в будние дни с 08:00 часов до 21:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в остальное время, а также в выходные и праздничные разрешается работа только на вынос и доставку;

29) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства;

30) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований ПГГСВ РК № 57. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

31) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, ателье и другие, с установлением режима работы до 21:00 часов;

32) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

33) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

34) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

35) организацию работы ЦОНов Костанайской области в будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 18:00 часов, работа CaII центров в будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 18:00 часов. Работа СпецЦОНа Костаная (прием документов) с 9:00 до 16:00 часов, выдача готовых документов с 9:00 до 18:00 часов. Организацию работы ЦОНов городов Костаная, Рудного и Тобыла строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства еgov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 или контакт-центр 1414;

36) разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

37) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м. зеркала воды на одного человека, с установлением режима работы до 20:00 часов;

38) запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

39) запрет проведения совещаний (заседаний) в очном режиме;

40) разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек»;

41) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

42) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.);

43) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

44) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

45) разрешение проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований ПГГСВ РК № 57 с одновременным скоплением не более 100 человек;

46) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек и запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

47) организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов, запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков в выходные и праздничные дни;

48) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;

49) обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением:

— детей в возрасте до пяти лет;

— в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

— лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции;

— лиц, имеющих медицинские противопоказания.

3. Акимам районов и городов, Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

4. Постановления заместителя Главного государственного санитарного врача №51 от 19.10.2020 года, №52 от 28.10.2020 года, №53 от 04.11.2020 года признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 23 ноября 2020 года.

Главный Государственный

санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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