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Постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Главного государственного санитарного врача Коста-найской области № 5 от 4 февраля 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения:
разрешение в четвертой четверти 2020-2021 учебного года:

  • обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;
  • в комбинированном формате в остальных общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;
  • индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования»;
  • разрешение проведения спортивных мероприятий с заполняемостью зрительного зала до 20%».
  • разрешение проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), с заполняемостью зрительного зала до 20%».

    Настоящее постановление вступает в силу с 00-00 часов 5 апреля 2021 года.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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