Детсады в штатном режиме. Постановление подписал главный санврач Костанайской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 года «Об применении ограничительных карантинных мерх на территории Костанайской области в связи с резким ростов случаев COVID-19» внести следующие изменения:

1) приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 18 от 1 июля 2021 года исключить;

2) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«10) приостановление деятельности развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37»;

3) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«11) запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq», работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда»;

4) подпункт 12 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«12) запретить проведение индивидуальных и групповых репетиций в объектах культуры. Объектам, участвующим в проекте «Ashyq», разрешить проведение индивидуальных и групповых репетиций в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37 с участием не более 30 человек»;

5) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«14) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение «жума намаз», запрет работы расположенных в них объектов общепита»

6) подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«15) разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37

Всем объектам общепита в нерабочее время (будние, праздничные и выходные дни) разрешается изготовление продукции только на вынос и доставку»;

7) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«16) разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37»;

8) подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«19) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается

ТРЦ, торговые дома, торговые сети участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37»;

9) подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«21) разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37»;

10) после подпункта 24) добавить подпункт 24-1) в следующей редакции:

«24-1) разрешение обучения в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при соблюдении требований изложенных в ПГГСВ РК № 36»;

11) подпункт 26 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«26) разрешение деятельности детских дошкольных учреждений в штатном формате с соблюдением требований изложенных в ПГГСВ РК № 36»;

12) подпункты 33, 35, 37 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«33) разрешение работы саун, СПА-центров, термопарка, с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв.м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37;

35) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37;

37) разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» работают в соответствии с постановлением ГГСВ РК № 37».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 28 августа 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области

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