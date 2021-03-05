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Постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

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О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67-ПГВр «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Обеспечить охват обследованием на COVID-19 методом ПЦР по эпидемиологическим показаниям:
1. лиц, поступающих в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);
2. отбор проб биоматериала осуществляется медицинскими работниками учреждений УИС и ДВД с соблюдением требований противоэпидемического режима и использования СИЗ;
3. Ответственный специалист территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных пациента в электронное направление, в информационной системе НЦЭ и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста.

Главный Государственный санитарный врач  Костанайской области                                                              Е. Даулетбаев

 

 

 

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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