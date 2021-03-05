Постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67-ПГВр «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Обеспечить охват обследованием на COVID-19 методом ПЦР по эпидемиологическим показаниям:
1. лиц, поступающих в учреждения УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);
2. отбор проб биоматериала осуществляется медицинскими работниками учреждений УИС и ДВД с соблюдением требований противоэпидемического режима и использования СИЗ;
3. Ответственный специалист территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля осуществляет регистрацию отобранного материала, с заполнением всех данных пациента в электронное направление, в информационной системе НЦЭ и отправляет в соответствующую лабораторию с личного кабинета специалиста.
Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области