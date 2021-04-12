Постановление подписал главный санврач Костанайской области

О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить вакцинацией против КВИ следующих лиц, имеющих высокий риск инфицирования коронавирусной инфекцией (по приоритетности):
1.1. Контингент, подлежащий вакцинации против КВИ:
1) медицинский персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приемных покоев организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы;
2) педагоги, интервьюеры для проведения национальной переписи населения»;
3) участковые полицейские, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны Республики Казахстан, судебных органов;
4) персонал и контингент медико-социальных учреждений и персонал закрытых детских учреждений;
5) государственные служащие, граждане Республики Казахстан, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд
6) персонал учреждений УИС;
7) персонал аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов;
8) студенты:
9) лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечнососудистой системы);
10) лица старше 65 лет;
11) работники производственных предприятий, фабрик, акционерных обществ, бизнес структур и др.;
12) сотрудники консалтинговых компаний, объединений, офисных организаций, банковских и финансовых структур и др.;
13) лица, находящиеся в учреждениях УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);
14) прочие лица (не вошедшие в перечень).
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Главный Государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области