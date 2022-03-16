Постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области от 23.02.2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 5 от 23 февраля 2022 года «О смягчении ограничительных карантинных мер на территории Костанайской области» внести следующие изменения:

деятельность социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, осуществлять в соответствии с приложением 3 к ПГГСВ РК от 14 марта 2022 года № 14»;

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменить требования:

к обязательному соблюдению социальной дистанции;

к ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром).

Использование мобильного приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.»

при переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра (термометрия бесконтактным термометром)»

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах, указанных в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 14 от 14 марта 2022 года, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

Участники проекта «Ashyq» в регионах, находящихся в зоне высокого эпидемиологического риска («красной» зоне), для осуществления деятельности без ограничений могут в добровольном порядке вводить требование по безопасному («зеленому») статусу у сотрудников и посетителей;»

по всему тексту постановления слова «ПГГСВ РК от 18 февраля 2022 года № 10» изменить на слова «ПГГСВ РК № 14 от 14 марта 2022 года» Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 17 марта 2022 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Е. Даулетбаев

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