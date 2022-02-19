Постановление подписала главный санитарный врач Казахстана

Главным государственным санитарным врачом Казахстана Айжан Есмагамбетовой подписано постановление, предусматривающее послабления действующих ограничений для участников проекта Ashyq, передает zakon.kz.

Посетители с нейтральным «синим» статусом могут посещать ТРЦ, выставки, караоке, ночные клубы, спорткомплексы, бассейны и так далее при заполняемости помещений до 70%.

Сняты ограничения в «желтой» зоне для всех видов деятельности и на вход сопровождающих лиц в организации образования при наличии у них «зеленого» или «синего» статусов.

Бонусом исключен запрет на вход в кинозалы с едой и напитками.

Кроме того, отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний.

Также сообщается, что в список подлежащих вакцинации Pfizer включены лица с первой, второй и третьей группой инвалидности и лица, получившие первую дозу вакцины за рубежом для завершения первичного курса. Ревакцинацию этим препаратом могут получить лица с первой, второй и третьей группой инвалидности и лица в возрасте 50 лет и старше.

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