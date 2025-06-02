Наримановский рынок — под снос. Данное постановление 30 мая было подписано акимом Костаная. Напомним, на его месте планируется строительство школы на 1200 мест.

С момента вступления документа в законную силу, что случится буквально на днях, эту часть города начнут готовить к большой стройке.

Это необходимо для того, чтобы успеть до конца текущего года объявить конкурс на определение подрядчика, который возьмется за этот проект.

«Попадает под изъятие, кроме рынка, рынок коммунальный, понятно да, 36 земельных участков — 15 относятся к объектам жилой зоны, 21 — к объектам коммерческой зоны. Ни у кого задача не стоит, чтобы снизить рыночную стоимость! Мы планируем, что мы выплатим, согласно, адекватно рынку. Поэтому, люди не должны там в ущерб себе терять свое жилье или там бизнес», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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