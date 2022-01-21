Постановление санврача – как будут учиться школьники в Казахстане

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое карантинное постановление, передает Zakon.kz.

Согласно документу, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, а также Министерству образования и науки Казахстана определить следующие форматы обучения:

в дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

в общеобразовательных школах («красная» зона):

— начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

— до 600 учащихся включительно – в штатном формате;

— свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

во внешкольных организациях (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах) – в штатном формате;

в вузах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Также отмечается, что торговые сети (продовольственные) с торговой площадью до 6 тыс. кв. м включительно могут работать вне зависимости от статуса.

Между тем у лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом «инфицирован» – код U07.1, «красный» статус сохраняется до истечения 10 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 10 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который сохраняется в течение последних трех месяцев, независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени.

У инфицированных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 (проведенного не ранее семи дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19), «красный» статус сохраняется до истечения семи дней с момента получения положительного результата, – говорится в постановлении.

Как отмечается, лица с «желтым» статусом (или близкие контактные) переводятся в «синий» по истечении 10 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 (проведенного не ранее семи дней со дня контакта), «желтый» статус сохраняется до истечения семи дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У контактных лиц при отсутствии признаков COVID-19 и при наличии документального подтверждения о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, а также переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев, «зеленый» статус сохраняется, – говорится в документе.

В случае получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 до истечения 10 дней с момента получения первого положительного тестирования «красный» статус сохраняется в течение 10 дней со дня получения первого положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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