Постановление санврача, найдены останки пропавшей без вести, перевод часов — ТОП-7 новостей

Несколько громких событий произошло в Костанайской области на этой неделе. Среди которых, обнаружение останков пропавшей без вести в 2017 году жительницы поселка Качар Виктории Курочкиной. Загадочное исчезновение ребенка. В гибели дочери призналась жительница Алтынсаринского района. Не утихают споры вокруг перевода часов. И очередное постановление подписал главный санитарный врач области. Итак, ТОП-7 новостей.

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