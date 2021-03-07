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Постановление санврача, найдены останки пропавшей без вести, перевод часов — ТОП-7 новостей

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Несколько громких событий произошло в Костанайской области на этой неделе. Среди которых, обнаружение останков пропавшей без вести в 2017 году жительницы поселка Качар Виктории Курочкиной. Загадочное исчезновение ребенка. В гибели дочери призналась жительница Алтынсаринского района. Не утихают споры вокруг перевода часов. И очередное постановление подписал главный санитарный врач области. Итак, ТОП-7 новостей. 

Мать вывезла малышку в степь. Шокирующее преступление расследуют спустя 11 лет в Костанайской области

В Костанае цена за десяток яиц в розничных магазинах у домов доходит до 480 тенге

Погибли семь человек. Появилось видео с места смертельного ДТП в Костанайской области

Найдены останки пропавшей в 2017 году Виктории Курочкиной — ДП Костанайской области

Постановление подписал главный санитарный врач Костанайской области

10 марта пройдут общественные слушания о переводе времени в Костанайской области

Штраф в 2 МРП. Участковые инспекторы обходят автобусы в Костанае

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