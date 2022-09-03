Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто

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Власти РК решили перекрыть нелегальный ввоз авто из других стран. Накануне Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести разовый утильсбор и первичную регистрацию таких машин. Эксперты рассказали zakon.kz, как будет проходить процедура и какие авто все-таки выведут из тени.
Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в ходе Послания народу Казахстана предложил легализовать все машины, ввезенные в страну до 1 сентября. Утильсбор и первичная регистрация при этом обойдутся не более чем в 250 тысяч тенге.
Правда, эта мера коснется только тех машин, которые не числятся в розыске, а также прошли таможенную очистку. К слову, легализовать авто с правым рулем (ввоз и эксплуатация таких машин в Казахстане запрещены с 2008 года) уже не получится.
Стоит отметить, что ситуация с иностранными авто в Казахстане весьма непростая. За последние несколько лет водители машин в основном с армянскими и российскими номерами не раз устраивали акции протеста и писали обращения президенту. И похоже, власти их услышали.
Заявление главы государства после Послания народу решил прокомментировать политолог Санжар Бокаев.
«В начале 2020 года президент уже давал месяц для временной регистрации временно ввезенных авто в Казахстан, но без снижения размеров утильсборов. Тогда эта инициатива не сработала. Сейчас (с единой оплатой 200-250 тыс. тенге) многие, конечно, воспользуются этой возможностью», — говорит Санжар Бокаев.
Эксперт уверен, что если примерно 200 тысяч авто на иностранном учете будет легализовано по той ставке, которую озвучил Касым-Жомарт Токаев, то бюджет страны пополнится примерно на 40 миллиардов тенге.
«Мы, безусловно, рады, что президент Казахстана нас слышит и способствует решению проблем легализации автомобилей с иностранным учетом. Однако данная акция (единая оплата 200-250 тысяч тенге) является разовой и относится к борьбе с последствиями, не решая первопричину. Почему к нам заезжают автомобили из разных стран полулегально? Потому что автомобиль у нас в стране стал недоступным. Даже при снижении утильсбора на 50%, что было сделано в этом году, ставки утилизации у нас остаются самыми высокими в мире. При этом ни в одной другой стране нет понятия «первичная регистрация», — отметил политолог Санжар Бокаев.
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