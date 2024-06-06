Поставить ребенка на очередь в детсад можно по новым правилам

Приказом министра просвещения от 31 мая 2024 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, передаёт BaigeNews.

Для получения государственной услуги по постановке на очередь родитель или законный представитель ребенка направляет заявление, а также документы по перечню через веб-портал «электронного правительства» или объекты информатизации.

Заявления услугополучателей и подтверждение документов на получение вне очереди места в ДО, обрабатываются услугодателем в течение 1 рабочего дня.

Заявление услугополучателя и получение места в детсаду в первоочередном порядке, а также на общих основаниях обрабатываются автоматически на момент их подачи.

Госуслуга оказывается проактивным способом, в том числе без заявления услугополучателя посредством информационных систем услугодателя и госорганов при регистрации мобильного телефона услугополучателя на веб-портале «электронного правительства» и включает в себя:

отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание госуслуги по постановке на очередь;

получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений.

Единая база автоматически формирует очередь в порядке подачи заявлений постановки на очередь для зачисления в ДО (до 4-х ДО из реестра ДО) относительно друг друга с учетом даты и времени (с точностью до миллисекунд), года рождения ребенка, языка обучения.

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