Полицейские при координации прокуратуры области задержали 37-летнего водителя фуры, который незаконно доставил груз из Шымкента на один из торговых рынков.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более 50 коробок, вес которых составил около полутора тонн. Внутри коробок находились снюс и несколько видов насвая россыпью. Примечательно, что груз был тщательно замаскирован под мешки с луком, что свидетельствует о высоком уровне организованности преступной схемы.

На данный момент начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия.

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