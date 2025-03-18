Происшествие случилось в одной из школ Костаная. Жительница Костаная Ольга Иванова сообщила корреспонденту alau.kz о том, что от действий школьницы пострадал её 12-летний сын Матвей.

Матвей 4 марта около 18.30 позвонил маме. Мальчик плакал. Он попросил, чтобы она как можно быстрей забрала его из школы.

«Он сказал, что ему очень больно. Еле идет, держится за правое плечо, еле поднялись домой по лестнице. Я отодвинула кофту, выпирала кость, вызвала скорую. Он рассказал в скорой, что его толкнула девочка и пинала. Сняли рентген. Диагноз — закрытый осколочный перелом правой ключицы со смещением. 5 марта сыну сделали операцию. 11 марта его выписали. Я написала заявление в полицию. Пригласили детей, которые там были. Его била 11-летняя девочка», — говорит мама пострадавшего ребёнка Ольга Иванова.

Ситуацию разобрали в школе. И то, что там сказали, маме пострадавшего мальчика не понравилось.

«Работники школы утверждают, что они шли, улыбались, обнимались, они якобы играли. На что двое детей говорят, что они не дружат с этой девочкой и она давно конфликт к моему сыну имела Ведут к тому, что якобы Матвей играл с детьми. Одна девочка говорит «Пошли толкать». Вторая говорит «Я не буду». В итоге, девочка швыряла моего сына и пинала два раза. Хотят сделать так, как будто Матвей виноват сам», — возмущается мама мальчика.

В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали факт.

«По факту инцидента около школы 11-летняя толкнула 12-летнего. В следствие он получил телесные повреждения. Полиция привлекла к административной ответственности мать несовершеннолетней девочки по статье «За ненадлежащее исполнение обязанностей родителей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Назначен штраф — 10 МРП. Данный инцидент был рассмотрен на совете по профилактике внутри школы с приглашением родителей обеих сторон, администрации школы и ювенальной полиции. Вынесено решение о постановке девочки на внтуришкольный учет. На 28 марта запланировано заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате, где будет рассмотрен инцидент. Присутствовать будут местные исполнительные органы, отдел образования, ювенальная полиция, администрация школы, родители и дети. По итогам может быть принято решение на профучет в ОВД, то есть в ювенальную полицию», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Костанайский суд отменил штраф автоледи За рулем автомобиля «Exeed LX» жительница Костаная Ксения Лаптева пересекала перекресток Алтынсарина-Фролова 27 января. Камера...

В Костанайском областном суде назначен председатель Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев представил судейскому корпусу Костанайского региона нового председателя областного суда Алмата...