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Пострадал рабочий Наурзумского заповедника — ДЧС

Фото пресс-службы ДЧС

В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили, что в 09:50 произведен облет территории заповедника на вертолете «Казвиалесохрана».

По результатам облета открытого огня не обнаружено, угрозы распространения не имеется.

Производится  проливка отдельных мест горения и задымленных участков в кварталах Бишагайского лесничества, в Наурзумском лесничестве, где горел сухой камыш внутри озера, а  также в районе отделения Карамайшы. На всех участках горения  проводится опашка земли.

На месте пожара работают  202 человек, 55 единиц техники.

Фото пресс-службы ДЧС

Общая площадь пожара устанавливается.

Угрозы населенным пунктам нет. Жертв нет. От  огня пострадал рабочий заповедника 1966г.р. С диагнозом ожоги 1,2 степени кистей рук и голеней ног на площади 30% он доставлен в хирургическое отделение ЦРБ Наурзумского района, состояние средней степени тяжести.

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