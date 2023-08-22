Пострадал рабочий Наурзумского заповедника — ДЧС

В пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили, что в 09:50 произведен облет территории заповедника на вертолете «Казвиалесохрана».

По результатам облета открытого огня не обнаружено, угрозы распространения не имеется.

Производится проливка отдельных мест горения и задымленных участков в кварталах Бишагайского лесничества, в Наурзумском лесничестве, где горел сухой камыш внутри озера, а также в районе отделения Карамайшы. На всех участках горения проводится опашка земли.

На месте пожара работают 202 человек, 55 единиц техники.

Общая площадь пожара устанавливается.

Угрозы населенным пунктам нет. Жертв нет. От огня пострадал рабочий заповедника 1966г.р. С диагнозом ожоги 1,2 степени кистей рук и голеней ног на площади 30% он доставлен в хирургическое отделение ЦРБ Наурзумского района, состояние средней степени тяжести.

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