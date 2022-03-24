Пострадала семья из-за хлопка газовоздушной смеси в Костанайском районе

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Происшествие случилось 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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В 00.30 в частном жилом доме в посёлке Садчиковка произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения бытового газового баллона объемом 5 литров.
В результате частично обрушились несущие, межкомнатные стены и кровля дома на площади 35 квадратных метров. Общая площадь дома 70 квадратных метров.
«Пострадала семья, проживающая в доме. С ожогами госпитализированы в больницу глава семьи 1971 г.р., его супруга 1974 г.р. и их дочь 1997 г.р. У всех состояние средней степени тяжести», — сообщили в ДЧС.
Причина происшествия устанавливается.
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