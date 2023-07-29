Пострадали дети. Медики-спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на трассе в Костанайской области

Ночью 27 июля 2023 г. на 588 км. трассы «Екатеринбург-Алматы» произошло столкновение двух легковых автомобилей марки «КIA» и «УАЗ».

Сигнал о происшествии поступил диспетчеру трассового медико-спасательного пункта «Щербаково» в Костанайской области в 23:31.К месту ДТП выехала бригада специалистов ТСМП на реанимобиле.

В числе пострадавших трое несовершеннолетних и двое взрослых. Все они получили травмы различной степени тяжести, двое находились в шоковом состоянии.

Спасатели оказали первую медицинскую помощь пятерым пострадавшим и доставили их для госпитализации в ЦРБ с. Алтынсарино.

В качестве аварийно-спасательного оборудования был использован комби-резак для доступа в подкапотное пространство, чтобы отключить аккумуляторную батарею и избежать возгорания одной из автомашин.

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