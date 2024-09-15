Пострадавшей от паводка в Костанайской области отказали в выплате. Суд вынес решение

Аркалыкским городским судом рассмотрен административный иск гр. Д. к Отделу занятости и социальных программ акимата города Аркалыка о признании незаконным отказа в назначении единовременной социальной помощи в размере 100 МРП.

28 марта 2024 года на территории города объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба и создана мобильная группа по проведению обследования недвижимого имущества лиц, пострадавших от последствий паводка, обратившихся за социальной помощью.

Гражданка Д. обратилась в отдел занятости и социальных программ акимата города Аркалыка с заявлением о назначении единовременной социальной помощи в размере 100 МРП. Но в удовлетворении заявления в назначении единовременной социальной помощи отказано, в связи с пропуском срока обращения за ее назначением.

Судом установлено несоответствие принятого уполномоченным государственным органом решения об отказе в социальной помощи требованиям законодательства.

Посчитав отказ уполномоченным государственным органом заявителю в оказании социальной помощи не обоснованным, суд пришел к выводу о незаконности такого отказа и признании его незаконным.

Решением суда административный иск удовлетворен, отказ ГУ признан незаконным.

Решение суда не вступило в законную силу.

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