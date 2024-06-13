Пострадавшие от насекомых обращаются в больницу. Будут ли проводить работы по дезинсекции в Костанае?

Жители Костаная жалуются на докучающих мошек и комаров. Гуляя по городу, особенно в вечернее время, костанайцы стали замечать на своей одежде огромное количество насекомых.

Мошкары и комаров так много, сетуют горожане, что они попадают и в глаза, и в дыхательные пути. Многие говорят о том, раньше такого не наблюдали.

«Я остановилась, они налетели на меня. Я замечаю, что они как бы такие, ну раз, укусили или что. А может это яркая одежда, я не знаю».

«Вот нашествие мошек черненьких, точно, вот нашествие идет! Правда-правда, есть такое. Комаров я бы не сказала, что слишком много».

«Больше всего я это замечала в центре города. Там их как будто их очень большое нашествие, их побольше, чем в других сторонах города».

«В парке в выходной вот, в воскресенье всю мошки облепили. Вот здесь, очень много мошек».

Накануне, во время еженедельного аппаратного совещания, глава областного центра также озвучил эту проблему и поручил решить ее отделу ЖКХ. Однако, с такой напастью город сталкивается впервые, поэтому пока что все работы по дезинсекции будут проходить в тестовом режиме. Так как нужно правильно и качественно подобрать специальные средства. Это связано с тем, что они могут навредить растениям, цветам или даже людям.

«В этом году, в течении месяца будем проводить дезинсекцию от комаров и мошек. В парковых зонах, то есть это Притобольский парк, так называем Триатлон парк, парк Победы, центральный сквер и парк 25-летия независимости Казахстана, вдоль улицы Гашека. В течении месяца, подрядные организации, которые занимаются текущим содержанием этих парков закупят вот эти материалы и будут проводить дезинсекцию», — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Алтынбек Кайратулы.

Специалист добавил, что пока неизвестно будет ли такая обработка проводиться ежегодно, поэтому стоит дождаться результатов. Больше всего от укусов насекомых страдают именно дети. В приемный покой Костанайской областной детской больницы поступило с 1 мая по сегодняшний день 200 обращений на воспалительные реакции от укусов насекомых.

«Если ребенок находится на улице, то есть механические виды защиты — это одежда с длинными рукавами и штаны. Потом, тоже можно москитные сетки. Сейчас надевают на лицо, потому что мошки они могут быть большим роем, и там без москитной сетки не справишься. И есть специальные средства, репелленты. Бывает крем, спрей, лосьон, аэрозоль», — советует и.о.заведующего приемным отделением Костанайской областной детской больницы Наталья Рак.

Врач добавила, что все спреи, кремы и другие методы защиты стоит подбирать тщательно, как для детей, так и для взрослых. Во-первых, нужно ознакомиться с составом продукта, после чего нанести его в небольших количествах на локтевой сгиб. Понять подходил ли вам средство можно только спустя пару часов.

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