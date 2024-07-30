USD 473.29
EUR 512.81
RUB 5.47
  1. Home
  2. Новости
  3. Пострадавшие в ДТП не могут дозвониться. Премьер недоволен качеством мобильной…

Пострадавшие в ДТП не могут дозвониться. Премьер недоволен качеством мобильной связи на трассах

Фотография для новости Пострадавшие в ДТП не могут дозвониться. Премьер недоволен качеством мобильной связи на трассах

pixabay.com

Глава Правительства в ходе заседания поднял проблему плохой мобильной связи на загородных дорогах.

В частности, на автодороге «Караганда – Алматы» по территории трех областей на участке общей сложностью 500 км отсутствует мобильная связь. Как говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК, в случае ДТП пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. В этой связи МЦРИАП необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог.

«На дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения. Где-то они просто не работают. Ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от наших граждан поступило более 50-ти тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения следует активнее использовать аппаратно-программные комплексы», — поручил Премьер-Министр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Не больше 50 километров. Работу таксистов ограничат в РК

Следующая новость

Новые коллекции одежды и аксессуаров. Главный критерий покупки!