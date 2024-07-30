Пострадавшие в ДТП не могут дозвониться. Премьер недоволен качеством мобильной связи на трассах

pixabay.com
Глава Правительства в ходе заседания поднял проблему плохой мобильной связи на загородных дорогах.
В частности, на автодороге «Караганда – Алматы» по территории трех областей на участке общей сложностью 500 км отсутствует мобильная связь. Как говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК, в случае ДТП пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. В этой связи МЦРИАП необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог.
«На дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения. Где-то они просто не работают. Ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от наших граждан поступило более 50-ти тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения следует активнее использовать аппаратно-программные комплексы», — поручил Премьер-Министр.