Департамент экономических расследований Костанайской области начал досудебное расследование в отношении двух местных строительных компаний по подозрению в мошенничестве. В 2024 году застройщики должны были сдать в эксплуатацию один из домов жилого комплекса, однако сейчас там не готов даже фундамент.

На территории жилого комплекса «Семья» разместились два четырехэтажных дома, в которых уже живут люди и рядом должен был появиться еще один такой же многоквартирный дом. Под него уже готовили фундамент, но, как выяснилось, в отношении застройщиков сейчас ведется расследование.

Во дворе жилого комплекса нет ни асфальта, ни детских площадок, ни зеленых насаждений, обещанных в паспорте объекта. Жанат Алимбаева, жительница ЖК, рассказывает, что во двор часто приезжают люди, которые купили квартиры в так и не построенном доме.

«Частенько, зимой и летом вот они приходят, стоят, смотрят, думают: «когда же, когда же, мы деньги заплатили, когда же это будет». Есть люди, которые полностью оплатили стоимость квартиры, мы сами с ними сталкивались. Они даже домой к нам заходили, смотрели. Планировка квартир, все нравится, все хорошо», — сообщила жительница ЖК «Семья» Жанат Алимбаева.

В паспорте объекта, который все еще размещен на территории комплекса, указано, что третья очередь должна была заехать в квартиры ещё в первом квартале прошлого года. Сотрудники департамента экономических расследований выяснили, что с 11 июля 2022 года по 20 мая 2024 года две компании застройщиков привлекли у участников долевого строительства более 100 миллионов тенге без разрешения местных исполнительных органов.

«Департаментом экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество» в отношении должностных лиц ТОО «Bolashaq Construction Company KZ» и ТОО «Инновация плюс», — сообщила оперуполномоченный ДЭР по Костанайской области Асемгуль Балжакаева.

ДЭР призывает всех пострадавших от действий этих двух компаний обратиться по адресу: город Костанай, улица Гоголя, 183, либо связаться по телефону дежурной части +7 (7142) 53-60-26.

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