Пострадавших от действий финансовой пирамиды «Финико» ищет полиция в Костанайской области

Обращение к жителям Костанайской области распространила пресс-служба ДП Костанайской области.
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Уважаемые граждане, в производстве Следственного управления Департамента полиции Костанайской области находится уголовное дело зарегистрированное по ст.217 ч.3 п.2 УК РК в отношении создателей и руководителей территориального подразделения финансовой пирамиды «ФИНИКО» по Костанайской области.
В настоящее время устанавливаются пострадавшие от преступных действий организаторов финансовой пирамиды.
Просим лиц, вложивших денежные средства в финансовую пирамиду «ФИНИКО» и имеющих материальный ущерб, обратиться в Следственное управление Департамента полиции Костанайской области.
Обращаться по адресу: г.Костанай ул.Баймагамбетова 197 ДП Костанайской области, а также можете обратиться по абонентским номерам 8-708-685-69-33, 8 (7142) 52-61-35
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