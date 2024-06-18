Пострадавший от наводнения пенсионер подал в суд на акима в Костанайской области

В Аркалыкский городской суд обратился пенсионер с иском к акиму города Аркалыка об обязательстве принять заявление о возмещении материального ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-сслжба областного суда.

28 марта 2024 года на территории города Аркалыка объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. А в начале апреля жилище С. пострадало в результате наводнения.

В мае пострадавший обратился в акимат города с заявлением о возмещении материального ущерба, причиненного жилищу. Акимат оставил заявление пенсионера без рассмотрения ввиду окончания сроков приема заявлений.

Законом «О гражданской защите» закреплено право физических лиц на возмещение вреда, причиненного их здоровью, и ущерба имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В условиях чрезвычайной ситуации аким создает комиссию по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим. Срок обращения в Комиссию в течение 30 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации.

«Первое нарушение, на которое суд обратил внимание — это заявление пострадавшего не передано в комиссию. Местный исполнительный орган вернул без рассмотрения самостоятельно, без законных на то оснований. Во-вторых, суд пришел к выводу, что тридцатидневный срок обращения в местный исполнительный орган пострадавшим не пропущен, поскольку акимом не принято достаточных мер для разъяснения пострадавшим о праве на обращения в комиссию. Доказательств об обратном не предоставлено. В третьих, режим чрезвычайной ситуации не прекратил действие. Следовательно, требование ответчика о предоставлении заявления в тридцатидневный срок с момента наступления чрезвычайной ситуации, не соответствует принципам справедливости и разумности, лишает гражданина на реализацию права по возмещению ущерба в соответствии с действующим законодательством»,- сообщили в облсуде.

Суд удовлетворил иск полностью. Суд обязал акима города Аркалык принять заявление пострадавшего о возмещении материального ущерба к рассмотрению.

Учитывая обстоятельства дела, решение суда в данной части обращено к немедленному исполнению.

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