Пострадавший в ДТП умер спустя два месяца. В Костанае вынесен приговор

Дело о нарушении правил дорожного движения при управлении грузовиком, которое повлекло по неосторожности смерть человека, рассмотрено в костанайском суде. Столкновение легковушки и КАМАЗа произошло в феврале этого года, один из пострадавших в нем людей скончался в больнице, спустя два месяца. И сейчас в отношении водителя грузовика принято судебное решение.

Автокатастрофа, обстоятельства которой рассматриваются в городском суде №2, произошла в Костанае около 22-х часов 14 февраля этого года. На пересечении улиц Каирбекова и Рабочая, водитель КАМАЗа Сырым Косколов, совершая поворот налево, и, как сказано в обвинении, проявляя преступную самонадеянность, не пропустил легковой автомобиль «Лада — Веста».

«В результате ДТП водитель Сидоренко, пассажир Беисова, от полученных травм различной формы, были доставлены и госпитализированы в костанайскую городскую больницу. 18 мая Беисов скончался в реанимационном отделении костанайской городской больницы», — сказала государственный обвинитель Балжан Муканова.

В суде были изучены схемы, составленные на месте ДТП и другие письменные материалы дела. На процессе заслушали и представителей потерпевшей стороны, и свидетелей, и самого подсудимого, который, кстати, полностью признал свою вину, и раскаялся в содеянном. Представитель гособвинения отметила, что при назначении наказания необходимо учесть как характер и степень общественной опасности правонарушения, так и личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления.

«Согласно характеризующим материалам, Косколов ранее не судим, на учете у врача-нарколога-психиатра не состоит. Прошу к обстоятельствам смягчающим уголовную ответственность и наказание отнести наличие ребенка, а также раскаяние в содеянном, признание своей вины. Отягчающих обстоятельств по делу обвинение не усматривает», — сказала гособвинитель.

Однако, отметила государственный обвинитель, альтернативного наказания по статье вменяемой подсудимому нет, им может быть только лишение свободы. Прокурор ходатайствовала о лишении Косколова свободы на 2,5 года в учреждении с минимальным режимом безопасности, и лишении его прав на управление транспортом на 5 лет. В итоге суд согласился со сроком наказания, но прав подсудимого лишили на 3 года. Косколова арестовали в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

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