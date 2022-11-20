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Пострадавший в огне пожарный Аскар Забикулин скончался в Астане

Аскар Забикулин. Фото: МЧС РК

Пожарный Аскар Забикулин, пострадавший при спасении людей из огня, скончался в Астане. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня стало известно, что в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября.

Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Аскара Забикулина. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах.

Аскар был светлым человеком, ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии», — сообщил Иманкулов.

У Аскара остались жена и двое детей.

В МЧС добавили, что окажут всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

Напомним, 16 ноября столичные пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Астане. Как позже сообщили в МЧС, в ходе тушения пожара пострадали и сами пожарные, которые получили ожоги верхних конечностей и лица. Причина пожара устанавливается.

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