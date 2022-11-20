Пострадавший в огне пожарный Аскар Забикулин скончался в Астане

Пожарный Аскар Забикулин, пострадавший при спасении людей из огня, скончался в Астане. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня стало известно, что в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября.

Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Аскара Забикулина. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах.

Аскар был светлым человеком, ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии», — сообщил Иманкулов.