Пострадавшим от паводка предоставлена отсрочка по отплате коммунальных платежей

Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени, сообщает Комитет по регулированию естественных монополий.

Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формироваться местными исполнительными органами.

Данные списки будут адресованы коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.

При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент КРЕМ МНЭ РК по следующим номерам:

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области: 8 (7162) 50-43-27;

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области:8 (7132) 55-73-60;

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по Атырауской области: 8 (7122)21-10-42;

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по Западно-Казахстанской области: 8 (7112) 25-13-25;

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области:8 (7212) 41-52-96;

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по Костанайской области: 8 (7142) 53-52-40;

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области:8 (7182) 32-12-04;

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области:8 (7152) 53-42-56;

— Департамент КРЕМ МНЭ РК по области Улытау: 8 (7102)76-03-91.

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