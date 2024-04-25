Пострадавшим выплачено 657 млн тенге единовременной соцпомощи в Костанайской области

В Костанайской области продолжается работа по ликвидации последствий паводка. Пострадавшим уже выплачено почти 657 млн тенге единовременной социальной помощи. Еще 113 млн люди получили за погибший скот.

В Правительстве окончательно утвердили механизм оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков. К примеру, утвержден список бытовой техники, которая подлежит компенсации — это холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления. Причем будет возмещаться имущество пострадавшим в размере, не превышающем 150 МРП — это 553 тыс. тенге на данный момент.

«Правительством принято решение о том, что дачные домики, которые признаны единственным жильем и там проживают данные семьи по ним будут такие меры возмещения как по жилым домам, то есть предоставляться жилье с государственного фонда и кроме того выплачиваться единовременная выплата в размере 100 МРП», — сообщила Алма Жусупова, заместитель руководителя Управления финансов Костанайской области.

Оценщики имеют возможность указывать все пострадавшее имущество, но окончательное решение будут принимать комиссии при акиматах на местах. Что касается пострадавшего жилья, то сейчас обследован 971 дом, из них подлежит восстановлению 615, по ним, после проведения оценки, будет выплачиваться сумма ущерба. По домам, которые не подлежат восстановлению, а их пока 356, будет предоставляться жилье за счет строительства нового либо за счет выкупа уже построенного. По погибшему скоту выплаты уже идут. Людям заплатили 113 млн тенге за 780 голов.

«В случае необходимости установления принадлежности скота, со слов владельца скота, с привлечением 3-х свидетелей составляется комиссионный акт о падеже сельскохозяйственного животного от паводков и составляется акт об утилизации. При этом при наличии павшего животного без бирки или в случае неизвестности местонахождения павшего животного, а также отсутствия его в базе ИСЖ, компенсация обеспечивается за счет иных источников», — рассказал Бекет Бауржан, заместитель руководителя Управления ветеринарии Костанайской области.

По единовременной социальной помощи, а это два ее вида — 100 МРП по поручению правительства и 50 МРП в районах, 70 МРП в городах, в рамках правил оказания соцпомощи, уже выплачены почти 657 млн тенге. Но еще не всем. Деньги получила лишь половина от всех заявителей. Пострадавшие от паводка так же получили еще одну возможность.

«Принято решение о пролонгации в регионах, где объявлено ЧС, адресной социальной помощи, то есть получатели первого квартала АСП в двух городах Аркалык и Костанай, районы Амангелдьнском, Жангельдинском, Карасуском, Костанайском им не нужно будет идти подавать заявления на АСП, она автоматически пролонгируется с доходами четвертого квартала», — сообщил Максим Устинов, заместитель руководителя Управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области.

Так же представили акимата Костанайской области рекомендует тем пострадавшим, кто еще не подал заявления о возмещении материального ущерба, поторопиться. Дело в том, что по трем регионам -Амангельдинскому, Жангельдинскому и Аркалыку, прием заявлений завершается 27 апреля, по Карасускому району — 5 мая, по Костанаю и Костанайскому району — 6 мая.

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